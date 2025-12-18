ಎಳ್ಳ ಅಮವಾಸ್ಯೆ : ದೇಸಿಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.18: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೇಸಿಹಬ್ಬ ಎಳ್ಳಅಮವಾಸ್ಯೆ ಮುನ್ನಾ ದಿನವಾದ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಸೋಸುವ ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾದ ಇಂದು ನಗರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ,ಕಾಳುಕಡಿಗಳ ಖರೀದಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ,ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್,ರಾಮಮಂದಿರ ವೃತ್ತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇರುವದರಿಂದ ಎಳ್ಳ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಎಳ್ಳ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಜೋಳ ಸಜ್ಜೆ ಕಡುಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಲು ಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದ ಭಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ,ಭರ್ತಾ, ಪುಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಹಿಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ,ಕೋಸಂಬರಿ,ಚಟ್ನಿ ಮೊದಲಾದ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ,ಗಜ್ಜರಿ, ಅವರೆಕಾಯಿ,ಚೌಳಿಕಾಯಿ,ಸೌತೆಕಾಯಿ,ಮೆಂತೆಪಲ್ಲೆ,ಪುಂಡಿಪಲ್ಲೆ, ಭಜಿಪಲ್ಲೆ,ಹುಣಚಿಕ್ಕು,ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ,ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮೊದಲಾದ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳ ಖರೀದಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸರು, ಮೆಟಗಿ,ಸೇಂಗಾಕಾಳು,ಎಳ್ಳು ಮೊದಲಾದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತರಕಾರಿ,ಕಾಳುಕಡಿಯ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.ಆದರೂ ಖರೀದಿದಾರರ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಭಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.ನಾಳೆ ( ಶುಕ್ರವಾರ) ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಜನ ತಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯಾನ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ,ಸಮೀಪದ ಊರುಗಳ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎಳ್ಳ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಆಚರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
