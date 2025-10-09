ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯೇ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಅ.9:ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ-ಲೇಖಕ ಡಾ. ಶಿವರಂಜನ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನಗರದ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಚೆ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂಚೆ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿಲ್ಲರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ 50, 25 ಪೈಸೆಯ ಕಾರ್ಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಇಲಾಖೆ ಇಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾದ ಮೊಬೈಲ್ , ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅನೇಕ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ಅಂಚೆ ವಿಭಾಗದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಮಾತನಾಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಆಧಾರ್ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಯೋ
ಜನೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂ.ಎಲ್. ಭಗವಾನ್, ಬಿಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಂಜೀವ ಕಾಸರೆ, ನಿತಿನ್ ಟೆಂಗಳಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಿಠ್ಠಲ್ ಚಿಕಣಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಂಚೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಾಂತಕುಮಾರ ವಾಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಶಾಂತ ಯಮನೂರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ದೀಪಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಭೀಮರಾಯ ಯಮನೂರ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಕುನಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸುರೇಶ, ಚಂಚಲಾ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪಿಂಚಣಿ, ಪಾಸ್ ಪೆÇೀರ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಈ ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
-ಶಾಂತಕುಮಾರ ವಾಗಾ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ.