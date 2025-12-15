ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬಾಲ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ

ಧಾರವಾಡ, ಡಿ15: ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ `ಬಾಲ ಗೌರವ’ಗೆ ಧಾರವಾಡದ ಅಥರ್ವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಘಂಟೆಣ್ಣವರ ಇವರು ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜೆಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಹುಕ್ಕೇರಿಕರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದು, ಇವರು ತಮ್ಮ 4 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ತಬಲ ಅಭ್ಯಾಸ ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಾ. ಶ್ರೀಹರಿ ದಿಗ್ಗಾವಿ ಇವರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದು ವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿಸಿಆರ್ಟಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಷಿಪ್ ದೊರೆತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಚಿಣ್ಣರ ಚಂದಿರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದ, ಪುಟ್ಟಶ್ರೀ ಸನ್ಮಾನ, ವಾಸವಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಕಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ, ಬಾಲ ರಂಗ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಯಂಗ್ ಟಾಲೆಂಟ್ 2024,ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಇವರಿಗೆ ದಿ.16 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ “ಬಾಲ ಗೌರವ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ 10,000 ನಗದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.