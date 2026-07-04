ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ತ ಚುನಾವಣೆ

ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೬-೨೦೨೭ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕುರಿತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಮತದಾನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ವಿ. ಜಾಮಗೊಂಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶೋಕ ಕಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮತದಾನ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಗುಡಗುಂಟಿ. ಬಿ.ಆಯ್. ಹಿರೇಹೊಳಿ, ಎಮ್.ಎಸ್.ರಾಯಗೊಂಡ, ಯು.ಎಚ್.ಗಟನೂರ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಮುದನೂರ, ಸುನೀಲ ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ ಬಿರಾದಾರ, ಅವರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಮತದಾನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಆಯ್.ಹಿರೇಹೊಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ೮ನೇ ತರಗತಿಯ ವರ್ಗ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಗಣೇಶ ನೆ ರಾಠೋಡ, ಲಕ್ಷಿ÷್ಮ ಚವಾಣ, ೯ನೇ ತರಗತಿ ವರ್ಗ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಬೂಬಕರ ಶೇಖ, ಸಪ್ನಾ.ಡಿ.ಜಾಧವ, ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವರ್ಗ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪುಟ್ಟರಾಜ ರಾಠೋಡ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ದ್ಯಾಸರ, ಜಿಎಸ್ ಗಳಾಗಿ ರಾಹುಲ ರಾಠೋಡ, ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಚವಾಣ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕರಾದ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಚಿನ.ಎಚ್. ಪಾಟೀಲ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ.ಎಚ್.ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ತಾಳಿಕೋಟೆ: ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೨೦೨೬-೨೦೨೭ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.