ಕಲಬುರಗಿ,ನ.6: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಮನೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಫ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗರದ ಆರಾಧನಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.
2024- 25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಬಿಎಪದವಿ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದ ಸುರೇಖಾ ವಗ್ಗಾಲಿ, ಶಿವಲೀಲಾ ಭೀಮಶಾ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಫಿಸಿಯೋಥೇರಪಿ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದ ಸಾಕ್ಷಿ ತಗಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಸೂತೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಫ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿಶ್ವಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಮನೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ದೇಶಭಕ್ತರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾಂಗಜಿ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕಾಶಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅರ್ಪಿತ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವಣಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.
