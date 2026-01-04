ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ

ಯಾದಗಿರಿ,ಜ.4-ಒಂದೆಡೆ ಬೆಂಕಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೂವು: ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಾಯಿ – ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಇಂದು ಯಾದಗಿರಿಯ ಎಐಡಿಎಸ್ಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರಾಢಶಾಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಐಡಿಎಸ್ಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಾಕಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿ ಕೆ ರವರು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆಯವರನ್ನು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ‘ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು’ ಮರೆತಂತೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಶೋಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಎದೆಯತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಸಾರಿದರು. ದಲಿತರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರನೇ ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಲೆಬಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಮೌನವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಎದುರಾಳಿ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಡಾಂಭಿಕತೆಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಲ್ಲ, ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ಯಜಾತಿಯ ವಿವಾಹವಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಊರಿನ ಜನ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಆ ರಕ್ತಪಿಪಾಸು ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯೆ ನುಗ್ಗಿ, ಕಾನೂನಿನ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಜೋಡಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಅಂದು ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟ ಇಂದಿಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ಇಡೀ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜವೇ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಗೊಡ್ಡು ಆಚರಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಅವರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಸಮರ ಸಾರಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಇಂದು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು, ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 40,000 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಹೊರಟಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಳಿಸುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣದ ತಾಯಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಐಡಿಎಸ್ಓ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗರಾಜ್, ಕಾವೇರಿ, ವಿಕ್ರಮ್, ವಿನಾಯಕ್, ಶಿವಾಜಿ, ನಿತೇಶ್, ದರ್ಶನ್, ಭಗವಾನ್, ಸುದೀಪ್ ಭೀಮು, ಸೇವಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
