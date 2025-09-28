ಸೀರೆ, ಹಣ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.28-ಸೀರೆ, ಹಣ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವೃದ್ಧೆಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಾ ಹಡಪದ (65) ಎಂಬುವವರೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಮೀಪದ ತಡೋಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ತಡೋಳದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಗುರುತು, ಪರಿಚಯದವರಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು, ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮೂರಿನವಳೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಹಿಳೆ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ 2 ಸೀರೆ, 15 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಗದು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಊರಲ್ಲಿ 3-4 ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೂ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತು ನಂಬಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋದಿಂದ ಇಳಿದ ನಂತರ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ನೋಡಿದರೆ ಸೀರೆ, ಹಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 6 ಗ್ರಾಂ.ಪತ್ತಿ, 4 ಗ್ರಾಂ.ಗುಂಡ ಗುಳ್ಳ, 35 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 7 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಬೋರಮಳವನ್ನು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಹಿಳೆ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಹದೆ ಕಾಗದದ ಪೊಟ್ಟಣ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರು ಸಬ್-ಅರ್ಬನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
