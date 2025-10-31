ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮ್ಯಾರಥಾನ ಆಯೋಜನೆ

ಕೊಲ್ಹಾರ, ಅ.31: ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ ವಲ್ಲ ಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರವರ 150 ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಶೋಕ ನಾಯಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ ಜರಗಿತು.
ಮ್ಯಾರಾಥಾನವು ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್, ಸಂಗಮೇಶ್ ಸರ್ಕಲ್ , ಅಗಸಿ, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ,2ನೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ , ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜನ್ನು ತಲುಪಿತು. ನಂತರ ಪಿಎಸ್ಐ ಅಶೋಕ ನಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ದಿವಸದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರು, ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪೆÇಲೀಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.