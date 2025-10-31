ದೇಶದ ಏಕತೆ,ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲರ ದಿಟ್ಟಧೋರಣೆ ಅವಶ್ಯಕ:ಡಾ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ. 31: ಭಾರತ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅÀವರ ದಿಟ್ಟತನದ ಧೋರಣೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಜಯಂತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಸ್ತಿ ನುಡಿದರು
ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಪಟೇಲ್ ರವರ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಇಂದು ನಗರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ನಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾತನ್ನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಮ್ ನಾಟಿಕರ್,ಪೆÇ್ರ ಬಸವರಾಜ ಕುಮ್ನೂರ,ಡಾ .ಬಸವರಾಜ ಗುಲಶೆಟ್ಟಿ, ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ,ಡಾ ಶರಣಪ್ಪ ಸೈದಾಪುರ,
ಎಮ್.ಬಿ.ನಿಂಗಪ್ಪ.ಡಾ ಮಾಜಿದ್ ದಾಗಿ, ಶರಣಗೌಡ ಪೆÇಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಪಾಳಾ, ಉದಯಕುಮಾರ್ ಜೇವರ್ಗಿ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜನೆವರಿ, ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಭಂಡಕ, ಅಸ್ಲಂ ಚೌಂಗೆ, ಸದಾನಂದ ಪರ್ಲಾ,ನರಸಿಮ್ ಮೆಂಡನ್,ರಾಜು ಜೈನ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಹುಚಕ್ನಳ್ಳಿ,ಡಾ ರಾಜಶೇಖರ, ರಾಮಪ್ಪ ಕಮಲಪೂರ್, ಮಹ್ಮದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬಗಧಲ್, ಮಹ್ಮದ್ ಈಸೋಫ ಅಲಿ, ಮಹ್ಮದ್ ರಿಯಾಜೂದ್ದಿನ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
