ನೊಂದವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ; ಮಾಲಿಕಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ

ಕಲಬುರಗಿ ; ಅ.19:ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಅಂದೇ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಮಾಲಿಕಯ್ಯಾ ವ್ಹಿ.ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಅವರ ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡಾ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊರತಂದಿರುವ “ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಪುರವಣಿ” ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದ, ಬಿ.ಎಸ್.ಮಣಿ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಮತ್ತು ದಿನಸುಡರ್ ಎಂಬ ಎರಡು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ,ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ, ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಪುರವಣಿ ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಓದುಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲೆಂದು ಮಾಲಿಕಯ್ಯಾ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವರು ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮನದುಂಬಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭುಸನೂರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದು ಸಾಲಿಮನಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಮೀಲ್ ಗೌಂಡಿ, ಮಲ್ಲು ಸಾಗನೂರ, ಮಲಕರಸಿದ್ದ ಒಡೆಯರ್ ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.