ಸಂಗಮನಾಥ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.6-ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳೂಳ್ಳಿ ಸಾವಿರ ದೇವರ ಮಠದ ಸಂಗಮನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಂಡಗುಂಡದ ಸಂಗನಬಸವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

