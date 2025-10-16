ಸೈದಾಪುರ: ಭಗವಾನ ಮಹಾವೀರ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ಸೈದಾಪುರ:ಅ.೧೬: ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ, ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಪ್ರಥಮ, ಪ್ರೇಮಾ.ಎನ್ ೮೦೦ಮೀ ಓಟ, ೩ ಕಿ.ಮೀ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಗಣೇಶ ಹ್ಯಾಮರ ಥ್ರೋ-ಪ್ರಥಮ, ಸುನೀಲ್ ಹ್ಯಾಮರ ಥ್ರೋ ದ್ವಿತೀಯಾ, ನಂದಿನಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಥ್ರೋ-ಪ್ರಥಮ, ಶಾಹೀದ್ ೧೦೦ಮೀ ಓಟ ಪ್ರಥಮ, ಮನೋಜ ೧೦೦ಮೀ ಓಟ ದ್ವಿತೀಯ, ಅರುಣಕುಮಾರ ೪೦೦ಮೀ ಓಟ ದ್ವಿತೀಯ, ದೀಪಕಕುಮಾರ ೮೦೦ ಮೀ-ಪ್ರಥಮ, ಸಲೀಂ ೮೦೦ಮೀ-ದ್ವೀತಿಯ, ಅಜಯ ೪೦೦ಮೀ ಪ್ರಥಮ, ಯಶ್ರಾಜ ೪೦೦ಮೀ- ದ್ವಿತೀಯ, ಬಾಲರಾಜ ೧೦೦ಮೀ,೬೦೦ಮೀ-ಪ್ರಥಮ, ರೀಕ್ಷೀತಾ ಹ್ಯಾಮರ ಥ್ರೋ- ದ್ವಿತೀಯ, ಪರಶುರಾಮ ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ೨೦೦ಮೀ, ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ-ದ್ವಿತೀಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣಿಭೂತರಾದ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಹಾಗೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.