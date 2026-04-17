Friday, April 17, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಸೋಲಾಪುರ, ಏ.17: -ಮಧ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೀವ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಟರ್ಮಿನಸ್‍ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಇಬ್ಬರು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಪದಕ, ಪ್ರಶಂಸಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಅನುಕರಣೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು 3500 ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೋಲಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ಧರಾಶಿವದ ತಂತ್ರಜ್ಞ ( ಟಿ ಆರ್ ಡಿ ) ರಮೇಶ್ ತನ್ಮೋರ್ ಮತ್ತು ದುಧನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ ( ಟಿ ಆರ್ ಡಿ )ಯೋಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರ ಕಿಶೋರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.