ನವದೆಹಲಿ,ಆ.೬-ರಷ್ಯಾ ಹೊಸ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ರೋಗವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧಿಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ೨೦೨೨ ರಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರವು ಸುಮಾರು $೨೦೩ ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು , ಮತ್ತು ಇದು ೨೦೨೮ ರ ವೇಳೆಗೆ $೪೦೦ ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ . ಅಮೆರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಲಯದ ೬೦-೬೫% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಮೆರ್ಕ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಔಷಧ ಕೀಟ್ರುಡಾದ ಮಾರಾಟವು ೨೦೨೩ ರಲ್ಲಿ $೨೫ ಬಿಲಿಯನ್ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ೪೦% ರಷ್ಟಿದೆ.
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಳವಳಗಳು
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೀಟ್ರುಡಾದ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಸುಮಾರು ?೮-೯ ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಅಥವಾ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯಂತಹ ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ೨೦೨೩ ರಲ್ಲಿ, ಈ ವೆಚ್ಚವು $೨೫೦ ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಏಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತೀರಾ ಅವಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.