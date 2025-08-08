ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯ

ಕಲಬುರಗಿ:ಅ.8:ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ . ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ತರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಣೂರ್ನಲ್ಲಿ 2025- 26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ- ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಸವರಾಜ ಹರವಾಳ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಕಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಸಹ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಹತ್ತರವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾಂಡು ರಾಠೋಡ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಡತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಿರಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸನದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕಾಲೇಜು ಹಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನಗೆದ್ದು ಕಲಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು . ಪ್ರಸ್ತಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗೊಂಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಾದ ಶಾಂತರಸ್ ಹೊಸಮನಿ, ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೀನಾ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ರಂಮಜಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಶಿಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೆಡ್ಡಪ್ಪ ಬಸ್ಸಿನಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಹನುಮಂತ ಸಾಬಳೆ, ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ನಾಗವೇಣಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಅಳ್ಳಿಗಿ ಮಾಡಿದರು.