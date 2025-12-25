ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.25: ರೋಲ್ ಬಾಲ್ ಫೇಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರು ಕೇರಳದ ಕೋಲಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ರೋಲ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಸ್. ಆರ್. ಎನ್. ಮೆಹತಾ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತೃತಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಡಿ. 29 ರಿಂದ ಜನವರಿ 1 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 17ನೇ ಜೂನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಲ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಕ್ರೀಡಾಕೋಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.17 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸ ಸಕ್ಪಾಲ , ಶಷೇಂದ್ರ ಆರ್ ,ಸೃಜನ ಡಿ ತೃತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಚಕೋರ ಮೆಹತಾ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮೆಹತಾ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಸವರಾಜ ತಳಕೇರಿ, ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ತರಬೇತಿದಾರ ಗಣೆಶ ಕಾಂದೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.25: ರೋಲ್ ಬಾಲ್ ಫೇಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರವರು ಕೇರಳದ ಕೋಲಂನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ರೋಲ್ ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಸ್. ಆರ್. ಎನ್. ಮೆಹತಾ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತೃತಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಡಿ. 29 ರಿಂದ ಜನವರಿ 1 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 17ನೇ ಜೂನಿಯರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಲ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಕ್ರೀಡಾಕೋಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.17 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸ ಸಕ್ಪಾಲ , ಶಷೇಂದ್ರ ಆರ್ ,ಸೃಜನ ಡಿ ತೃತಿಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.