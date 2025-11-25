ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆ: ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.25-ನಗರದ ರೋಜಾ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹಾಗರ್ಗಾ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಉತ್ತರದ ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಫರಾಜ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಜರ್ ಆಲಂ ಖಾನ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಅವಿನಾಶ್ ಸಿಂಧೆ, ಅಜ್ಮಲ್ ಗೋಲಾ, ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹ್ಮದ್, ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ನ.25-ನಗರದ ರೋಜಾ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹಾಗರ್ಗಾ ವೃತ್ತದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಉತ್ತರದ ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.