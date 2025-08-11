ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ವರದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಮರುಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ: ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬೀದರ: ಅ.11:ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಅವರ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ ಹೊಲೆಯ ಸಮುದಾಯದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿ, ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತುಳಿಯುವ ಹುನ್ನಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಮಾರುತಿ ಬೌದ್ಧೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕರೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ಗಣತಿಯೇ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಆಯೋಗವು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಣತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕಾಲಂ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂ ಕೂಡಾ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಉಪ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಶವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಬಲಗೈ ಹೊಲೆಯ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ರಮೇಶ ಡಾಕುಳಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನ್ಯಾ. ಎ.ಜೆ.ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವು. ಜೆ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ 5.5 ಪ್ರತಿಶತ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಅವರ ವರದಿ ಶೇ. 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. ನಂತರ 101 ಜಾತಿಗಳ ಮಹಾದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆ ಕರೆಯಬೇಕು. ಲೋಪದೋಷಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ವಿಠಲದಾಸ ಪ್ಯಾಗೆ ಮಾತನಾಡಿ 101 ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ 49 ಜಾತಿಗಳು ಬಲಗೈ ಹೊಲೆಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೆಯೇ ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ತುಪ್ಪ ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಮನುವಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 38 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 7 ಪ್ರತಿಶತ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಬೆಲ್ದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನ್ಯಾ, ನಾಗಮೋಹನದಾಸ್ ಅವರು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೂ ತಾಳ್ಮೆವಹಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆಪ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಆ. 16 ರಂದು ಈ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವರಾಜ ಕುದರೆ, ದೇವಿಂದ್ರ ಸೋನಿ, ಉಮೇಶ ಸ್ವಾರಳ್ಳಿಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಕ್ಕಪ್ಪ ಕೋಟೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಾಬು ಪಾಸ್ವಾನ್, ಕಾಶಿನಾಥ ಚಲ್ವಾ, ಆರ್ಪಿಐ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಕ್ಷದ ಮಹೇಶ ಗೋರನಾಳಕರ್, ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರ ವಿನಯ ಮಾಳಗೆ, ವಿನೋದ ಅಪ್ಪೆ, ವಿನೋದ ಬಂದಗೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ನೀಲಿಕಟ್ಟಿ, ರಾಜಕುಮಾರ ಬನ್ನೇರ್, ಸುನೀಲ ಸಂಗಮ, ಪ್ರಸನ್ನ ಡಾಂಗೆ, ರಮೇಶ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ, ಶರಣು ಫುಲೆ, ಶ್ರೀಪತರಾವ ದೀನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನ ದಾಸ್ ವರದಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಮರುಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ: ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
