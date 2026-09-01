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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಸತಿಯೋಜನೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ; ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ

ವಸತಿಯೋಜನೆ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ; ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.1: ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಬ್ಬುರ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೊಬ್ಬುರ ವಾಡಿ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಗೊಬ್ಬುರವಾಡಿ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ 2020-21ರಲ್ಲಿ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಪತ್ರ ಬರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಜ್ಯದ ಆದೇಶ ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಸತಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಜೆಡ್.ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ, ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮನೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಪುನಃ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ 500 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಂಡದಿಂದ ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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