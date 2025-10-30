ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.31-ಕೈಗಡವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಮರಳಿ ಕೊಡದೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ 26,31,500 ರೂ.ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ರಾಯಚೂರಿನ ಮಹ್ಮದ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ (28) ಎಂಬುವವರೆ ಹಣ ಪಡೆದು ಮರಳಿ ನೀಡದೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಗರದ ಐವಾನ್-ಇ-ಶಾಹಿ ಏರಿಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾದ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಬ್ದುಲ್ ನಯೀಮ್ ಜಾವೇದ್ (79) ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಬ್ದುಲ್ ನಯೀಮ್ ಜಾವೇದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹ್ಮದ್ ಫಜಲುದ್ದಿನ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಮಹ್ಮದ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹ್ಮದ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಣ ಬರುವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ 1,42, 500 ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 4.88 ಲಕ್ಷ, 8.17 ಲಕ್ಷ, 11.84 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ 26,31,500 ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡದೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ನಯೀಮ್ ಜಾವೇದ್ ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಮರಳಿ ಕೊಡದೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ 26.31 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ
