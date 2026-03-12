Thursday, March 12, 2026
ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನೈಜ ಸುಸಂಸ್ಕøತ ಸಮಾಜ

Kalaburgi_Newsroom
ಶಹಾಬಾದ್ :ಮಾ.12:ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದವರೆಗೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಮಡು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾಸಭಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತಿ ಮರಗೋಳ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ನಗರದ ಪಾರ್ವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ ಹಿರಿದು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವಳಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಛಲದಿಂದ ಗುರಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಸಮಾಜವೇ ನಿಜವಾದ ಸುಸಂಸ್ಕøತ ಸಮಾಜ. ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ದೇಶದಲ್ಲಿಂದು ಅನ್ಯಾಯ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ ಸಲ್ಲದು, ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತಿಮಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಗೃತರಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು, ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಗುಣ ದೈವದಿಂದ ಪಡೆದುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸುಮಂಗಲಾ ಚಕ್ರವತಿ ಮಾತನಾಡಿ 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ, ಆಕೆ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಕಾರಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರೇಣುಕಾ ನಾನಾಗೌಡ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ರಾವೂರ, ಅನುಸೂಯಾ ಹೂಗಾರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದರು. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಧನಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಂಬಿಕಾ ಸಾತ್ಯಾಳ, ಅನುಷಾ ಇಟಗಿ, ಅಕ್ಷರಾ ವಳಸಂಗ, ಭಾಗಶ್ರೀ, ಶ್ವೇತಾ ಕುಂಬಾರ, ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ದಾನೇಶ್ವರಿ ವಾರಕರ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹೂಗಾರ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಕುಂಬಾರ, ಉದ್ಯಮಿ ಅಣವೀರ ಇಂಗನಶೆಟ್ಟಿ, ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಕೋಬಾಳ ಈರಣ್ಣ ವಾಲಿ, ರಾಜು ಬೆಳಗುಂಪಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಾತ್ಯಾಳ, ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾನಂದ ಕುಂಬಾರ, ಜಯಶ್ರೀ ಪಸಾರ, ಜಗದೇವಿ ಪಾಟೀಲ್, ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರೂಪಾ ಅಂದೇಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಆರತಿ ಸಾತ್ಯಾಳ ವಂದಿಸಿದರು.

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.