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ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.27-ಸಂಗೀತ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಗದುಗಿನ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಭಾಪತಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದವೀಧರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗದೆ ಇರುವ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಭಾಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜೂನಿಯರ್, ಸೀನಿಯರ್, ವಿದ್ವತ್ ಅಂತಿಮ, ಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಪದವೀಧರರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತದ ತವರುರಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ತಾವು ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ , ಕಾರಣ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದ ತಾವು ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಸಚಿವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷÀ ಬಂಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಂಟನೂರ, ಪದವೀಧರರಾದ ರಾಮಯ್ಯ, ವೀರೇಶ್ ಬರಧುರ, ಬಸವರಾ ಶಾಂಭಾಳ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪದವೀಧರರು ಇದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

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