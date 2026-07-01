ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮನವಿ

ನವಲಗುಂದ,ಜು.೧: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎನ್.ಎಚ್. ಕೋನರಡ್ಡಿ ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಎಲ್ ಒ-೨, ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಿಎಲ್ಒ-೨ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹೊಸ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ, ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬAಧಿಸಿದAತೆ ೯೧೮೭೯೮೦೫೫೧, ೯೧೮೭೯೮೦೫೫೨, ೯೧೮೭೯೮೦೫೫೩ ಹಾಗೂ ೯೧೮೭೯೮೦೫೫೪ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವರ್ದಮಾನಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ, ಪಿ.ಕೆ. ನೀರಲಕಟ್ಟಿ, ಶಂಕ್ರು ಗಾಣಿಗೇರ, ಎಂ.ಎಸ್. ರೋಣದ, ಎ.ಡಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ದೇವಪ್ಪ ರೋಣದ, ಡಿ.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ, ವಿಕಾಸ ತದ್ದೇವಾಡಿ, ಆನಂದ ಹವಳಕೋಡ, ಅರುಣ ಮಜ್ಜಗಿ, ಶಾಂತಗೌಡ ಸಾಲಮನಿ, ಡಿ.ಕೆ. ಹಳ್ಳದ, ಶಿವಾನಂದ ಭಂಡಿವಾಡ, ಶಿವಾನಂದ ತಡಸಿ, ಜೀವನ ಪವಾರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕುರಹಟ್ಟಿ, ನಾಗಲಿಂಗ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ, ರಾಜು ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶಿವು ಚಲವಾದಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಮೊಹಿತೆ, ಲಕ್ಷ÷್ಮಣ ಹಳ್ಳದ, ದಾವಲಸಾಬ ಖುದ್ದನ್ನವರ, ರವಿ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.