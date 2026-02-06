ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ನವಲಗುಂದ,ಫೆ6 : ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಗೋಧಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮಳೆಯ ಆಶ್ರಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರು ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಪೆ-15 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ರೈತರು ಹಗಲಿರುಳು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಗೋಧಿ, ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳು ರೈತರ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಪ್ರಭಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಬಿಡುವುದನ್ನು ಮುಂದಿನ 15 ದಿನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹಾಗು ಗೋದಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಕಾಲುವೆ ಸಮಯ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ದೇವರಾಜ ದಾಡಿಬಾವಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.