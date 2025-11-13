ಚಡಚಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ

ಚಡಚಣ.ನ.13: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆದಕಾರಣ ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ.
ಸುಮಾರು ರಸ್ತೆಗಳು ತಗ್ಗು ದಿಣ್ಣೆ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಡಚಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸೌದಾಗರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು
