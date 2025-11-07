ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರ ಸ್ಥಳಾಂತರ

ಗುರುಮಠಕಲ್,ನ.7: ವಿಕಲ ಚೇತನ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎ ಪಿ ಡಿ ಹಾಗೂ ಮನೋವೃಕ್ಷ ಆಲದಮರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಅಂದಾಜು 9 ರಿಂದ10ಹತ್ತು ಜನ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿಂದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳಿಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಂದಿಕರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎ ಪಿ ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮನೋವೃಕ್ಷ ಆಲದಮರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಎ ಪಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಆಲದ ಮರಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಅವಶ್ಯಕ ಸಹಾಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ಕಾರ್ಯಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಲದಮರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶೇಖರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಾಲೂಕು ಸಂಯೋಜಕ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್, ವಿಕಲ ಚೇತನ ಸಹಾಯಕ ಗಂಗಪ್ಪ ಯಾದವ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಸಜ್ಜನ, ಅಂಬುಲನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪವನ ಕುಮಾರ್ ಚಂದಪೂರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.