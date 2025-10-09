ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆ, ಹರಕೆ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ:ಡಾ. ಶಾಂತ ಸೋಮನಾಥಶ್ರೀಗಳು

ಕಲಬುರಗಿ:ಅ.9:ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕøತಿಯ ಮೊದಲು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನಆಚರಣೆ ಪದ್ದತಿಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಆರಾಧನೆದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಪ್ರೇರಣಾಶಕ್ತಿಇಂದಿಗೂ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿಇದ್ದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಆದ್ಯಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು ಪೂಜ್ಯ ಶಾಂತ ಸೋಮನಾಥ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಟೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದದಲ್ಲಿಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ಮಂಗಳವಾರ ರಂದು ಸೀಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಟೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಅಂಭಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಅಂಡಗಿ ಮನೆತನದ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನಿಮಿತ್ಯ ನವರಾತ್ರಿಅಂಗವಾಗಿ 9 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಾಂತ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ”ಸೇವಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ” ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಂತೆ ಆಚರಿಸಿ ಜನರಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದಅಂಡಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದುಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಎಂದುಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಧನಂಜಯಕುಲಕರ್ಣಿಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ವಿಜಯಕುಮಾರತುಪ್ಪದ್, ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಅಂಡಗಿ, ಶಿವರಾಜ ಅಂಡಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ರೇಖಾಅಂಡಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಭಾಳದೇ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರಎಲೇರಿ ವಂದಿಸಿದರು.
“ಸೇವಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ” ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಟೆಂಗಳಿ, ಜಂಬಗಿ ಹಾಗೂ ತೊನಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಾಗಣ್ಣಗರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಸ್ತೆ, ಶ್ರೀಶೈಲ ತಮ್ಮನಗೌಡ, ಅನೀತಾಆರ್.ಮಠಪತಿ, ಕಾಶಮ್ಮ ಎ. ಜೋಗದ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಜಂಬಗಿ, ಸುಲಗಮ್ಮಕುಡಗುಂಟಿ, ಈರಣ್ಣ ಸಾಹುಕಾರಕೇಶ್ವಾರ, ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗರಣೆಕಾರ್ಯಕ್ರಮಜರುಗಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಸಾಲಿಮಠ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಾಳದೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರಎಲೇರಿ, ಬೀರಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ, ವಿನೋದಕುಮಾರಜನೇವರಿ, ನಾಗರಾಜ ಹೂಗಾರ, ಮಲ್ಲು ಹೊಸÀಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ, ಶರಣು ನೀಲಹಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜಕಡ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಕಡ್ಲಿ,ಅರುಣಕುಮಾರಕುದರಿಕಾರ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಬೇರನ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಂಗದ್, ನಾಗರಾಜ ಹಡಬಲಿ, ಶಿವು ಮಠಪತಿಹಾಗೂ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದಭಜನಾಜಾಗರಣೆಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
