ನಿರ್ಗತಿಕರ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.12-ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವಸತಿ ರಹಿತ ನಿರ್ಗತಿಕರ ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಸತಿ ರಹಿತ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನವಲೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ತಂಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಇರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಯಶೋಧಾ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆನಂದ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ನಿರಾಶ್ರಿತರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಂದಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಗುಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
