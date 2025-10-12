ಶಿಕ್ಷಕ,ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ: ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ಮನವಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.12: ಶಿಕ್ಷಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀರುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 371 (ಜೆ) ವಿಶೇಷ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಬಸವಂತರಾಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ರಾಜಾಪುರ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋವಿಡ್ 2019ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ,2023 ನೆಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ,2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯದೇ ಇರುವದು ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ ಮೀರಿತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು, ಸರಕಾರದ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ವಯೋಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಎಂಬ ಕೂಗಿನೊಂದಿಗೆ ಧಾರವಾಡ,ವಿಜಯಪುರ ಇನ್ನಿತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.ಮಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಮೀರುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಬಸವಂತರಾಯ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ರಾಜಾಪುರ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
