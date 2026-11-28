ಗುರುಮಠಕಲ್,ನ.28: ಬಿ.ಟಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭೋವಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತೋದಯ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ನಾರಾಯಣ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಪ್ಪ ಖಾನಪೂರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರುದ್ರಾಂಬಿಕಾ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ, ಸಂಘದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ , ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಘದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದರು
ಗುರುಮಠಕಲ್,ನ.28: ಬಿ.ಟಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭೋವಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತೋದಯ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ನಾರಾಯಣ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕಮಾಡಿದ್ದಾರೆ