ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಓದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಜ್ನಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕಲಬುರಗಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಓದವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವಿನೂತನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾ.ಮಹೇಶ ಗಂವ್ಹಾರ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ, ಸವಿತಾ ಪಾಟೀಲ,ಜಾನಕಿ ಪಾಟೀಲ,ವಿಜಯಲಕ್ಚ್ಮೀ ಪಾಕಿನ್, ಜೇಬಾ ಅಕ್ತರ್,ರಾಜಶ್ರೀ,ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ,ಕಸ್ತೂರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು,ಪಾಲಕರು ಉಪಸ್ತಿತರಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಈ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಕೊಂಡಾಡಿ ಪ್ರವಾಸ ಶುಭಕರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
