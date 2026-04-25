Saturday, April 25, 2026
ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಪಂಚಾಯತರಾಜ್ ದಿನಾಚರಣೆ

Kalaburgi_Newsroom
ಚಿಂಚೋಳಿ,ಏ.೨೫: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕುಮಾರ ಚವ್ಹಾಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪಾ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಳವಾರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನಕುಮಾರ ಮೇತ್ರಿ,ಪಂಚಾಯತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಶಾಂತಪ್ಪಾ, ಗೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ, ಸುನಿಲಕುಮಾರ, ಸಂಗಮೇಶ, ಗುರುನಾಥ ರಾಠೋಡ, ವಿನೋದ ಚವ್ಹಾಣ,ಬಸವರಾಜ, ಜ್ಯೋತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಇಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಕಮಕನೂರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರಗಳಾದ ರಾಜು ಹಿತ್ತಲ್,ಫಯಾಜ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಅನ್ವರ್, ವಿಶ್ವ, ವಿರೇಶ, ಶರೀಫ್ ತಾ.ಪಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಜೈಭೀಮ್, ನಿವರ್ತಿ, ಮಧುರವಾಣಿ, ದೇವಪ್ಪಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು

