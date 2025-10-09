ರಾಮಾಯಣ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗ್ರಂಥ: ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.9: ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಧೇಶಿಸಿ ಕುಲಪತಿ, ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅವರು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯ, ತಂದೆ-ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದರು. ರಾಮಾಯಣವು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಾ. ಶ್ಯಾಮಲಾ ಆರ್. ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ರಾಮಾಯಣವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಸರಳ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಧರ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ – ಜೀವನವನ್ನು ಆಳುವ ಸದಾಚಾರದ ತತ್ವ. ರಾಮಾಯಣವು ರಾಮ, ಸೀತೆ ಮತ್ತು ರಾವಣರ ಕಥೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಮಾನವರ ನಡುವೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ದೈವತ್ವದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಥೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ (ಧರ್ಮ), ಕರುಣೆ, ನ್ಯಾಯ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು – ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ರಾಮಾಯಣವು ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹರಡಿತು, ಅದರ ಮೂಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕøತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೋ. ಆರ್ ಆರ್ ಬಿರಾದರ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಋಷಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕೃತಿಯಾದ ರಾಮಾಯಣವು ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ -2047 ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾ. ಸಂಗಮೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ. ಜಯದೇವಿ ಜಂಗಮಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಸ್ವಪ್ನಿ¯ ಚಾಪೇಕರ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸೌಜನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಮದೊರೈ, ಪೆÇ್ರ. ಡೋಣೂರ, ಪೆÇ್ರ. ಪಾಂಡುರಂಗ, ಪೆÇ್ರ. ಕಸಬೇಗೌಡ, ಪೆÇ್ರ. ಪಸೋಡಿ, ಡಾ. ರೇಣುಕಾ, ಡೀನ್ಗಳು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಂಯೋಜಕರು, ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
