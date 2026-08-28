ಎಂ-ನೌ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಉಡುಗೊರೆ ಲಭ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು,ಆ೨೮: ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು, ಮಿಂತ್ರಾದ ಎಂ-ನೌ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಯಾಷನ್, ಬ್ಯೂಟಿ, ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ವಾಚ್ ಗಳು, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ೩೦ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗಾಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ೧,೫೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ರಾಖಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಹಬ್ಬದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾಚ್ ಗಳು, ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಖಿಗಳವರೆಗೆ, ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಲಿಬಾಸ್, ಮಾನ್ಯವರ್ ಅವರ ದಿವಸ್, ಬಿಬಾ, ಇಂಡೋ ಎರಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೂಬ್ರೌನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಹಬ್ಬದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೊಸ ಹಬ್ಬದ ನೋಟ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೊರೆಯಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮಿಂತ್ರಾದ ಎಂ-ನೌ, ಲಿಬಾಸ್, ದಿವಾಸ್ ಬೈ ಮಾನ್ಯವರ್, ಇಂಡೋ ಎರಾ, ಬಿಬಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೂಬ್ರೌನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳ ಎಥ್ನಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವೈ.ಎಸ್.ಎಲ್, ಎಸ್ಟೀ ಲಾಡರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳುಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ, ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ವೈ.ಎಸ್.ಎಲ್, ಎಸ್ಟೀ ಲಾಡರ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಡೈಸನ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಜೋಸನ್, ಕೆರೊಲಿನಾ ಹೆರೆರಾ, ಪ್ರಾಡಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಟೈಟಾನ್, ಟೈಮೆಕ್ಸ್, ಅರ್ಮಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಟಾಮಿ ಹಿಲ್ ಫಿಗರ್ ಕೈಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು
ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸುವ ಸೋದರ-ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ಟೈಟಾನ್, ಟೈಮೆಕ್ಸ್, ಅರ್ಮಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಟಾಮಿ ಹಿಲ್ಫಿಗರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ವಾಚ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕರ್ಷಕ ಹಬ್ಬದ ಶೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸಂಭ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ರಾಖಿಗಳು
ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಾಖಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಜಿವಾ, ಪಾಲ್ಮೋನಾಸ್ ಮತ್ತು ಝವೇರಿ ಪರ್ಲ್ಸ್ ನಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ರಾಖಿಗಳೂ ಇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳು ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಆಭರಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತವೆ.