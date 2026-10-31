ಮೂವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗರಿ: ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ಸಂತಸ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.31:ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂವರು ಸಾಧಕರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವದು ತುಂಬ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಮಠದ ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟೀಮನಿ, ಡಾ. ರಾಜಾಸಾಹೇಬ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿರದೆ ಸದಾಕಾಲ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಕಳೆದ 3 ದಶಕದ ಹಿದೆಯೇ ಮಾಜಿಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಹೊರಟವರು. ಅವರ ಬಡವರ, ದೀನರ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರಕಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆಗಿರುವ ಪೆÇ್ರ. ಗೋವಿಂದರಾವ ಕಮೀಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಾ. ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟೀಮನಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ರಾಜಾ ಸಾಹೇಬ ಅವರಿಗೂ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೊರಕಿರುವದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.31:ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂವರು ಸಾಧಕರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವದು ತುಂಬ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.