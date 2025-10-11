ಮಳೆ ಅನಾಹುತ:ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರೂ.5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.11: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮುಝಮ್ಮಿಲ್ ಬಾಗ್ಬಾನ್ ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಐಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಫರಾಜ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರೂ5 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕನೀಜ್ ಫಾತಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು . ಬಾಲಕನ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಫರಾಜ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಅಜ್ಮಲ್ ಗೋಲಾ,ಖುಸ್ರೋ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್,ಆಯಾಜ್ ಖಾನ್,ಲಿಯಾಕತ್ ಪಟೇಲ್,ಶೇಕ್ ಹುಸೇನ್,ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಬೆಡೊ,್ಕಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
