ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಬುರಗಿ ನಂಬರ್-೧

ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.೩-ಅಟಲ್ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೇ-೨೦೨೬ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ೩೯,೩೬೩ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ೩೮,೫೫೧ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಶೇ.೯೭.೯೪ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್-೧ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ನಾಡ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ೪೩ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಮೇ -೨೦೨೬ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೯.೪೮ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈಶಾನ್ಯದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕಳೆದ ೨೦೨೫ರ ಜುಲೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಟಲ್ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರದಿAದ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ೩,೫೭೨ ರಲ್ಲಿ ೩,೫೧೬, ಆಳಂದನಲ್ಲಿ ೪,೨೦೩ ರಲ್ಲಿ ೪,೧೧೬, ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ೩,೩೨೬ರಲ್ಲಿ ೩,೨೯೭, ಚಿತ್ತಾಪುರನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ೩,೩೫೫ರಲ್ಲಿ ೩,೩೨೪, ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ೨,೦೭೮ ರಲ್ಲಿ ೨,೦೦೯, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ೧೦,೫೫೭ ರಲ್ಲಿ ೧೦,೨೧೨, ಕಾಳಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ೨,೦೯೬ ರಲ್ಲಿ ೨,೦೫೬, ಕಮಲಾಪುರನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ೨,೭೫೪ರಲ್ಲಿ ೨,೭೦೯, ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ೩,೮೦೬ರಲ್ಲಿ ೩,೭೫೦, ಶಹಾಬಾದನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ೧,೭೮೧ ರಲ್ಲಿ ೧,೭೬೧, ಯಡ್ರಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತ ೧,೮೩೫ರಲ್ಲಿ ೧,೮೦೧ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ನಾಡ ಸೇವೆ ಕಚೇರಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಿರುವುದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗೆ ನಾಡ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಆಟಲ್ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಕಾರ, ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಡಿ.ಸಿ ಇಕ್ರಮ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ ೧೦ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ೪ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಪಟ್ಟಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ಅಗ್ರ ೧೦ ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಂಬರ್ ೧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದರೆ, ಶೇ.೮.೭೧ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊAದಿಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂರನೇ, ಶೇ.೮.೨೯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊAದಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೂ ಶೇ.೬.೫೨ ವಿಲೇವಾರಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊAದಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ೪ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡAತಾಗಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜೂ.೩-ಅಟಲ್ಜೀ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೇ-೨೦೨೬ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ೩೯,೩೬೩ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ೩೮,೫೫೧ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಶೇ.೯೭.೯೪ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ನಂಬರ್-೧ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.