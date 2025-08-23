ಎಸ್‍ಆರ್‍ಎನ್ ಮೆಹತಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಂ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಷಾಚರಣೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.23 ನಗರದ ಎಸ್. ಆರ್. ಎನ್ ಮೆಹತಾ ಸಿಬಿಎಸ್‍ಇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟೀಯ ಕ್ವಾಂಟಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಎಪಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೋಪೆಸರ್ ಪಿ.ಕೆ. ಅಹ್ಲುವಾಲಿಯಾ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿಮ್ಲಾ) ಆನ್‍ಲೈನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಡಾ. ಅನಿಂದಿತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ಸಿನಿಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸಿಡಿಎಸಿ ಪುಣೆ) ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿದರು. ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಡಾ. ಎಂ. ಎಸ್. ಜೋಗದ್ (ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏಸ್ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೆಎಸ್ ಡಬ್ಲೂಯು) ವಿಜಯಪುರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಐಎಪಿಟಿ ಆರ್ ಸಿ 12 ಕರ್ನಾಟಕ) ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿದರು.
ಎಸ್. ಆರ್. ಎನ್. ಮೆಹ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಚಕೋರ ಮೆಹತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

