ಖಮರ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಶವಾಗಾರ ಫ್ರಿಜರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.28-ಖಮರ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಮನ್ ನಗರದ ಮಸ್ಜಿದ್-ಎ-ಸಬೀರ್ಗೆ ಶವಾಗಾರ ಫ್ರಿಜರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಖಮರ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 14ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಮನ್ ನಗರದ ಮಸ್ಜಿದ್-ಎ-ಸಬೀರ್ಗೆ ಶವಾಗಾರ ಫ್ರೀಜರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಉದಾತ್ತ ಕಾರ್ಯವು ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಘನತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನಾಬ್ ಫರಾಜ್ ಉಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಹಾಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.
ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಿರಂತರ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
