ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್

ಕನಕಪುರ,ಅ ೨೨:ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಲೆಕೊಟ್ಟು ಪರಿಹರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರದಾಗಿದ್ದು, ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಬಮೂಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಕಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರು ಒಬ್ಬ ಅಜಾತ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ??????, ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಂದು ಬೇಧಭಾವ ಮಾಡದೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಎಲ್ಲರ ಒಲವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುಲಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಾಗಿರುಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರು ತಲೆಕೊಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್. ರವಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು, ವಿಚಾರವಂತರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಮತದಾನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಸಹ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಿ.ಎಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಮಾಡಿರುವ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರೆಕೊಟ್ಟರು.
ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕಬ್ಬಾಳೇಗೌಡ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂ.ಡಿ. ವಿಜಯದೇವ್, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ರಾಜಶೇಖರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಶಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಯಸಂದ್ರ ರವಿ, ಬಸಪ್ಪ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮುತ್ತುರಾಜು, ಮಧು, ನಾಗರಾಜು, ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.