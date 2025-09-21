ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನದಿತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಿರಲು ಮನವಿ

ವಾಡಿ,ಸೆ.21: ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಯಾವುದೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನದಿಕಡೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಜನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಹಸೀಲ್ದಾರೆ ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಅವರು ಸಂಜೆವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಜನರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದರಿಂದ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನದಿ ಹಳ್ಳಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನದಿಯ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
