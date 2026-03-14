Saturday, March 14, 2026
ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಿ

ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಬೀದರ್:ಮಾ.೧೪:ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಣವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗೆ ದಿನದ ೨೪ ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ರೈತರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ರೈತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸುಗಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾರದೊಳಗೆ ಈ ಸಂಬAಧ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಮಹೆಬೂಬ್ ಪಟೇಲ್, ಜಗನ್ನಾಥ, ಹನುಮಂತ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

