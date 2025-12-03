ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ನರಿಬೋಳ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.3-ಜೆವರ್ಗಿ ಶಾಸಕರು, ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮತಕ್ಕೇತ್ರವಾದ ನರಿಬೋಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪ್ರೀಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದವಾದ ಚಿತ್ತಾಪೂರದ ಚಾಮನೂರ ನಡುವೆ ಭೀೀಮಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಎಂವಿ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೋಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಸೇತುವೆಯ ಹಲವು ಸ್ಲಾಬ್ಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಆಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿವಿದ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋಂಡು ಕಂಪನಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದತಿಗೆ ವಿಶೆಷವಾಗಿ ಆರುವರೆ ಕೋಟಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಎಂವಿ ಕಂಪನಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಿ ಬೆರೆ ಟೇಂಡರ್ ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ ನಾಯಕ್, ಹಿಂದು ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಸ್ವಾದಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಲಿಂಗ ಹಳಿಮನಿ, ಹೋರಾಟಗಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಾಧವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋರ ರಾಜ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೆಗನೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆಕು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಮದ ಜನರು, ಕನ್ನಡಪರ, ರೈತಪರ ಹಿಂದುತ್ವ ಪರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನೆತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದÀ ಎದುರುಗಡೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌದದವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಬಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
