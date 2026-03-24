Tuesday, March 24, 2026
ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಅಫಜಲಪುರ: ಮಾ.24:ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆದ ಕಬ್ಬಿನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಐಕ್ಯ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿರಾದಾರ, ಗುರು ಚಾಂದಕವಟೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಿಚಿಗೆ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಂತಿಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವಂತಿಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಸತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕಿ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಅವರು ರೈತರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಪಸೇಟ್‍ಗಳಿಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕು, ಭೀಮಾ ಏತನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳೀಸಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳೀ ನೀರು ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ರಸಾದ್ ನೂಲಾ, ಬಸಯ್ಯ ಆಕಾಶಮಠ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನೆಲ್ಲಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ತೆಲ್ಲೂರ, ದತ್ತುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಭೀಮಣ್ಣಗೌಡ, ಶರಣು ದೀವಾನಜೀ, ಬಸವರಾಜ ಹೇರೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.

