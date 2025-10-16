ಸಿಜೆಐಗೆ ಅಪಮಾನ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತ
ಹುಮನಾಬಾದ್ :ಅ.೧೬:ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆದ ವಕೀಲ ಕಿಶೋರ ರಾಕೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಘಟನೆಯಿAದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೇಲಿನ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಯುತ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ದಾರುಣ ಘಟನೆಯು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸೆಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕ ರಾಹುಲ ಉದ್ವಾ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಾಬು ಟೈಗರ, ಅವಿನಾಶ ಗಾಯಕವಾಡ, ತುಕಾರಾಮ ನೀಲಕಂಠ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುಸ್ತಾಪೂರೆ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಸಾಧನೂರ, ವಿನೋದ ಮೇಲಕೇರಿ, ಸುಧಾಕರ ಶಿಂದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR