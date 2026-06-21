ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋದಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಆನೇಕಲ್.ಜೂ.೨೧:ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋದಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಲವು ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ಕೂಡ ಚಂದಾಪುರದ ಕೆಇಬಿ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣ ವಿರೋದಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ದ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ದ ದಿಕ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಚಿತ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕೆ ಯಾಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರಾದ ದನುಂಜಯ್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮುರಳೀದರ. ವಿದ್ಯತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದರೆಡ್ಡಿ. ಚಂದಾಪುರ ವಿಭಾಗದ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದಾದಿಕಾರಿಗಳು. ಅದಿಕಾರಿಗಳು. ನೌಕರರು. ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಹುಸ್ಕೂರು ರಘು. ನ್ಯೂಟನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಸುಬ್ರಮಣಿ. ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿಗಳ ಶ್ರೀರಾಮ್. ವಕೀಲರಾದ ಪರಶುರಾಮ್ ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.