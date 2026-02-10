ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು,ಫೆ10: ಹಿಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 4ರ ಪಕ್ಕದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜೀ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಅಮಟೂರ ಬಾಳಪ್ಪ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನಂದಿ ಕೋಲಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅರಳೀಕಟ್ಟಿ, ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ಗೊಂಬಿ ಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವಿಧ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಮಠದ ಮಡಿವಾಳ ರಾಜಯೋಗಿಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ದಿವ್ಯಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮುಂದಾಳ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.
ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮುರಗೋಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈವೇಳೆ ನಿಚ್ಚಣಕಿ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ಹಾಗೂ ದೇಗುಲಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಆರ್ಶೀವಚನ ನೀಡಿದರು. ಖೋದಾನಪೂರ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಭಾರತಿ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತಿ ಪೀಠಾಧೀಶರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಏಕದಂಡಗಿ, ಕಿತ್ತೂರಿ ಯಾದಗಿರಿ ಮಠದ ಆರ್. ಪ್ರಮೋದ ಸ್ವಾಮಿಜೀ, ಮರಿಕಟ್ಟಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರು, ವಕ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಕಾಮತ, ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಮಿತಿ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇನಾಮದಾರ, ಅನಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯೆ ರೋಹಿನಿ ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ, ಪಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈಸಿದ್ರಾಮ ಮಾರಿಹಾಳ ಶಿವನಸಿಂಗ ಮೊಕಾಶಿ, ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಪರವಣ್ಣವರ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಪಾಗಾದ, ನಿಜಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಜೇವಿ ವಸ್ತ್ರದ, ಬಸವರಾಜ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕದಂ, ಸಾಗರ ಕಾಮತ, ಅಶಪಾಕ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಕೃಷ್ಣಾ ಬಾಳೇಕುಂದರಗಿ, ಕಿರಣ ವಾಳದ, ವಿಕ್ರಮ್ ಖೋದಾನಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದೂ ಭಜರಂಗಧಳ, ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವÀರಿದ್ದರು. ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಪ್ರವೀಣ ಗಂಗೋಳ, ಪೇದೆಗಳು ಸೇರಿ ಬಿಗಿಬಂದೋಬಸ್ತ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಶ್ವರ ಗಡಿಬಿಡಿ ತಂಡದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ ನೇರವೇರಿತು, ನಂತರ ಸಾಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು.