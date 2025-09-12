ಆರ್ಯನ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.12: ನಗರದ ಆರ್ಯನ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾನ್ಶ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ರಘೋಜಿ ಶಾಲೆಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಯಸಿಂಗ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ರಾಜು ಕೊರುಮೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.12: ನಗರದ ಆರ್ಯನ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ದೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾನ್ಶ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ರಘೋಜಿ ಶಾಲೆಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ