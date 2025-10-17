ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪ್ರೀಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ,ಅಪರಿಚಿತರ ಕರೆ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ ? :ದೇವಿಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.17: ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಸಂದೇಶ ಹಾಕಿದರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹರಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಏಕೆ ಇರಬಾರದು? ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಓಬಿಸಿ ಮೋರ್ಚಾದ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜವಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತರರಾಗಿ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ವರ್ತನೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್. ಎಸ್.ಎಸ್ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಾಠಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡಲ್ಲವೇ? ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಪಡೆದಕೊಂಡು ಚರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮುಖ್ಯವಿದೆ. ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಭಾರತೀಯರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಇಲ್ಲಿಯ ಅನ್ನನೀರು ತಿಂದು ಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುವಾಗ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸುಮ್ಮನಿರಬೇಕು?
ಆರ್.ಎಸ್. ಎಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೇ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸಸಂಖ್ಯಾತರಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರು ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ದೇವಿಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತಾವು ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೂಡಲೆ ಪೆÇಲೀಸ್ ಕರೆಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ? ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಿರೇ ವಿನಃ ಕರೆಮಾಡಿದವನ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಏನೋ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಶಯ ತಾನಾಗಿಯೇ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.
ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಚಿಲ್ಲರೇ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಡಿ ಘನತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹಾಗೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಗಬ್ಬೇದು ನಾರುತ್ತಿವೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಳೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂಧಿಸಿ, 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿ ಎಂದು ದೇವಿಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
