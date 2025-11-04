ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿಕೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಿ

ಕೋಲಾರ , ನ,೪-ಕಲೆಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಷಯದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಹಸನಾಗುವುದು ಎಂದು ಚಿತ್ರನಟ ಯುವ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಟಮಕದಲ್ಲಿನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ೧೬ನೇ ಅಂತರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಯುವಜನೋತ್ಸವ: ಕಲಾಶೃಂಗ-೨೦೨೫ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಯುವಜನೋತ್ಸವದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಲಾರ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅರಭಾವಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಎಸ್.ಎನ್. ವಾಸುದೇವನ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸೋಲು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಗೆದ್ದಾಗ ಬೀಗದೆ, ಸೋತಾಗ ನಿರಾಶರಾಗದೆ ಎರಡನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯುವಜನೋತ್ಸವವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಯತೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹೆಚ್. ಜೆ. ಮನೋಹರ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವಜನೋತ್ಸವದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿವಿಧ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ-ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬಾಗಲಕೋಟದ ಡೀನ್-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣರಾದ ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಲಾರ ಪ್ರಥಮ, ಕೊಪ್ಪಳ-ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು-ತೃತೀಯ, ಜಾನಪದ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಲಾರ ಪ್ರಥಮ,ಬೀದರ್-ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಅರಭಾಂವಿ-ತೃತೀಯ, ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಲಾರ ಪ್ರಥಮ, ಅರಭಾವಿ-ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ತೃತೀಯ, ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಲಾರ ಪ್ರಥಮ, ಬೆಂಗಳೂರು-ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಅರಭಾವಿ-ತೃತೀಯ, ಆಶು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಥಮ, ಅರಭಾಂವಿ-ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು-ತೃತೀಯ, ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅರಭಾವಿ-ಪ್ರಥಮ, ದೇವಿಹೊಸೂರ-ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರ-ತೃತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ,ಕೋಲಾರದ ಡೀನ್ ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇಸ್ತ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ೧೬ನೇ ಯುವಜನೋತ್ಸವದ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದ್ದು, ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ.ಆಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಹೊಂಗಲರವರು ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಡಾ.ವಿ.ನಾಚೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಡೀನ್ ರವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.